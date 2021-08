Tokyo 2020, medaglia d’argento per la figlia di un famosissimo cantante

La secondogenita del Boss della musica Bruce Springsteen, ha conquistato la medaglia d’argento con il Team USA nell’equitazione (specialità salto a ostacoli) durante le Olimpiadi di Tokyo 2020.

La figlia di Bruce Springsteen vince la medaglia d’argento a Tokyo 2020

Il podio per Jessica Springsteen sa di riscatto dopo le occasioni perse di Londra e Rio. La figlia del famosissimo e amato cantautore statunitense Bruce, conquista il secondo posto dell’equitazione a Tokyo 2020.

Jessica, 29enne secondogenita del Boss, ha conquistato l’argento con il Team USA nel salto a ostacoli a squadre.

Per la statunitense, in sella allo stallone olandese Don Juan van de Donkhoeve, un grande traguardo dopo aver figurato da riserva ai Giochi di Londra 2012 e la mancata convocazione per Rio de Janeiro nel 2016.

L’oro è andato alla Svezia e il bronzo al Belgio.

Jessica Springsteen, daughter of Bruce Springsteen, is now an Olympic medalist after winning silver with the U.S. show jumping team. #Tokyo2020 #Olympics https://t.co/yJirJwHZ8a — The New York Times (@nytimes) August 7, 2021

Congratulations Jessica Springsteen and team USA 🇺🇸 🏅 Silver medal at Olympics. So proud of you!! pic.twitter.com/WtZ0696my9 — songgirl (@songgirl731) August 7, 2021