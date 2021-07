Tokyo 2020, Alice Bellandi fa coming out: “Amo Chiara”, la judoka parla pure del DDL Zan

Alice Bellandi direttamente da Tokyo 2020 ha deciso di fare coming out. L’atleta 22enne, bresciana di nascita, è fidanzata da tempo con Chiara, alla quale dedica sempre bellissime parole sui social.

Tokyo 2020, Alice Bellandi fa coming out: “Amo Chiara e il judo”

In un’intervista rilasciata tra le pagine di Repubblica, Alice racconta alcuni segreti di questi ultimi anni, a partire dall’incubo dei disturbi alimentari da cui, grazie alla sua forza di volontà e agli allenatori, è riuscita ad uscire a testa alta.

La judoka ne approfitta pure per fare coming out:

Un’amicizia molto forte con una ragazza a 15 anni è diventata un amore. I miei genitori l’hanno capito da soli.

La fidanzata Chiara lavora in un chiosco non lontano dal centro tecnico federale dove Alice si allena:

E’ stata la prima ragazza che ho portato a casa, a Brescia.

L’atleta di Tokyo 2020 parla anche del DDL Zan:

Un provvedimento sacrosanto, istituire il reato di discriminazione omofoba sarebbe un deterrente contro l’arretratezza che ancora si annida in alcuni angoli del nostro Paese.

Alice Bellandi puntava al podio ma non sarà così. Per la judoka bresciana è sfumata la possibilità di lottare per medaglia di bronzo delle Olimpiadi di Tokyo nella categoria dei 70 chili.

In un incontro di ripescaggio, l’azzurra è stata sconfitta dalla croata Matic. Ad attenderla, adesso, ci sarà la gara a squadre.