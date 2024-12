“L’ha toccata sotto le coperte”, GF shock: Zeudi piange disperata, cosa è successo stanotte – VIDEO

Intorno alle 2 di notte, mentre Jessica Morlacchi e Luca Calvani si stavano chiarendo in cucina dopo una lite, i coinquilini del Grande Fratello sono stati allertati dai singhiozzi provenienti dal salone. Zeudi era in lacrime, e Jessica ha subito commentato: “Sta piangendo. Dice che Lele l’ha toccata sotto le coperte”. La regia ha immediatamente staccato la diretta, mostrando immagini di Bernardo Cherubini intento a cucire, nel tentativo di deviare l’attenzione.

Zeudi accusa un concorrente del GF di molestie: scoppia il caos in Casa

Nonostante i tentativi della produzione di oscurare le conversazioni, i concorrenti hanno continuato a discutere dell’episodio. Stefano Tediosi, ad esempio, ha raccontato: “Lei è venuta a chiedermi di cambiare letto e di darle il mio. Non vuole più dormire in quella stanza accanto a lui”.

Nel frattempo, Shaila ha espresso empatia per Zeudi, condividendo un’esperienza personale: “Io l’ho vissuta davvero questa cosa, quindi non vorrei mai che si strumentalizzasse un argomento così serio”. Per risolvere la situazione nell’immediato, è stato deciso che Zeudi avrebbe dormito insieme a Helena Prestes, in una nuova sistemazione.

L’intervento della produzione

Durante la notte, ci sono stati ulteriori commenti che la regia ha cercato di oscurare. Pamela Petrarolo ha raccontato in bagno: “Si è infilato nel letto facendole il solletico e poi lei…”Anche in questo caso, l’inquadratura è stata rapidamente cambiata.

La produzione sembra aver adottato misure per comprendere meglio l’accaduto e valutare la situazione. Nel frattempo, i telespettatori attendono chiarimenti ufficiali, considerando la gravità delle accuse emerse.

Il pianto di Zeudi Di Palma ha scosso non solo i coinquilini, ma anche il pubblico, che ora si aspetta un intervento chiaro e deciso da parte del Grande Fratello.

Ma chi è il “colpevole” dell’accaduto? A quanto pare si tratta di Emanuele Fiori e sui social, in merito, stanno girando parecchie clip che mostrano l’atteggiamento decisamente invadente del coinquilino sotto le coperte.