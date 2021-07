Il mondo dello spettacolo è sotto choc per la morte improvvisa di Raffaella Carrà. Dopo Maria De Filippi, tra i messaggi più toccanti, anche Tiziano Ferro ha voluto ricordare l’icona numero uno dello spettacolo italiano.

Perché nessuna di quelle foto sarà mai abbastanza per esprimere quello che provo e il mondo intero con me. Ciao Raffaella, con tutto l’amore possibile.

Mi sono svegliato stamattina e mi fa male stare male pensare all’ultima volta che abbiamo riso come matti. Ho tante foto con te, miliardi di ricordi bellissimi ma non ne pubblicherò neanche uno.

“Ho cominciato a capire il mondo gay a Canzonissima, nel 1970, quando molti ragazzi mi inviavano le loro lettere”. Intervista dal Corriere della Sera, nel 2017, Raffaella Carrà ha svelato questo retroscena aggiungendo:

Ho iniziato a informarmi, anche perché molte persone dei cast dove ho lavorato erano gay. Mi sono sempre chiesta com’è possibile che esista questo gap tra genitori, figli, amici e società di fronte a delle creature?

Sono diventata icona gay mio malgrado, non ho fatto nulla: mi chiedono di essere presente a diverse sfilate e così qualche anno fa sono andata a Madrid e li ho beccati tutti. Il miglior premio per me è che la gente mi voglia bene.