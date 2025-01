Tina Cipollari tronista di Uomini e Donne: Giorgio Manetti corteggiatore? Le sue parole su Gemma Galgani

Colpo di scena nel celebre dating show di Maria De Filippi: Tina Cipollari, storica opinionista, diventa ufficialmente tronista. La notizia è stata confermata dalla produzione e sta già generando un acceso dibattito tra i fan del programma. L’irriverente Tina, nota per i suoi siparietti infuocati e il suo spirito combattivo, ha deciso di mettersi in gioco per trovare l’amore.

Tina Cipollari si rimette in gioco: tronista a Uomini e Donne

Il pubblico si domanda chi scenderà per corteggiarla. Tra le indiscrezioni più chiacchierate spicca il nome di Giorgio Manetti, il “Gabbiano” ex di Gemma Galgani, che con il suo fascino ha lasciato un segno indelebile nella storia del programma.

Giorgio Manetti corteggiatore?

SuperGuida TV ha raggiunto Giorgio Manetti per commentare la notizia. L’ex cavaliere ha però escluso categoricamente la possibilità di tornare come corteggiatore:

Vi immaginate io a corteggiare Tina Cipollari? Siamo amici, ma non tornerei in trasmissione per nessuna dama. Ormai quel capitolo è chiuso per me.

Manetti, però, non lesina parole di stima per Tina: “È una donna poliedrica e autentica, sempre pronta a sorprendere. Sarà interessante vederla in questa nuova veste”.

Scontri tra Tina e Gemma

La rivalità tra Tina Cipollari e Gemma Galgani non accenna a placarsi. Nelle scorse puntate, Tina ha gettato un secchio d’acqua addosso a Gemma, un gesto che ha diviso il pubblico. Giorgio Manetti, commentando l’episodio, ha gettato acqua sul fuoco: