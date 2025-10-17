Tina Cipollari sul Nove: dove la vedremo e il ruolo nel dettaglio

Tina Cipollari si prepara a una nuova avventura televisiva. Dopo anni di presenza fissa nei programmi Mediaset, in particolare quelli targati Maria De Filippi, la celebre opinionista farà una breve incursione su un altro canale. A novembre, infatti, la vedremo sul Nove come ospite speciale nella nuova edizione de La Corrida.

Nota per la sua lunga carriera a Uomini e Donne, dove è uno dei volti simbolo da oltre vent’anni, Tina Cipollari ha partecipato nel corso del tempo anche a show come Selfie – Le Cose Cambiano, Tu Si Que Vales e Celebrity Chef. Nonostante qualche esperienza altrove, è sempre rimasta fedele al mondo di Maria De Filippi. Ora, però, sarà protagonista di una “gita fuori porta” che la porterà negli studi di Warner Bros Discovery.

Quando avverrà il debutto

Il debutto sul Nove avverrà mercoledì 5 novembre, quando Tina parteciperà come giudice vip alla prima puntata de La Corrida, condotta da Amadeus. In questa veste ricoprirà il ruolo di capopopolo, con la possibilità di “salvare” un concorrente che, a suo giudizio, è stato ingiustamente bocciato dal pubblico in studio.

Questa partecipazione rafforza il legame tra Amadeus e Maria De Filippi, che negli ultimi mesi si sono spesso espressi con reciproca stima. Amadeus, infatti, è stato ospite sia nel pomeridiano che nel serale di Amici, confermando l’ottimo rapporto tra i due conduttori. La scelta di Tina come capopopolo sembra perfettamente azzeccata per il suo carattere energico e il suo stile diretto.

Il ruolo nel dettaglio che avrà a La Corrida

Il ruolo che ricoprirà a La Corrida è centrale all’interno del programma, come spiegato anche dal sito ufficiale del Nove:

“In ognuna delle 8 puntate dello show (prodotto Banijay Italia e Corima) alcuni concorrenti, i cosiddetti ‘dilettanti allo sbaraglio’, presenteranno le loro stravaganti esibizioni. Due le parole d’ordine: divertimento e autoironia. Già, perché le persone che di settimana in settimana saliranno sul palco saranno rigorosamente non famose e pronte a mettersi in gioco davanti a degli spettatori poco clementi…

E difatti grande importanza all’interno de ‘La Corrida’ lo avrà appunto il pubblico in studio che tra applausi, campanacci, fischietti e pentole dimostrerà se ha gradito o meno le varie esibizioni non appena il semaforo diventerà verde. Il vincitore porterà a casa la vittoria morale del ‘più acclamato’. In studio un giudice famoso avrà un ruolo fondamentale nel ripescaggio di un concorrente che avrà accesso alla finale. Tra cantanti, barzellettieri, ballerini, comici, imitatori, maghi e poeti, in questa nuovissima edizione dello storico varietà sarà rappresentata un’Italia pura e verace, il giudice vip avrà il compito di poter ribaltare il giudizio popolare e scegliere di portare avanti un concorrente che era stato fischiato”.

Prima di Tina Cipollari, il ruolo di capopopolo era stato affidato a nomi come Gigi e Ross, Frank Matano, Valerio Lundini, Nino Frassica, Valentina Persia ed Elio. L’appuntamento con la nuova edizione de La Corrida è fissato per mercoledì 5 novembre in prima serata sul Nove.