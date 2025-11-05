Tina Cipollari stronca pubblicamente Martina dopo U&D

Ieri, 4 novembre, a Uomini e Donne si è consumato un confronto molto acceso tra Tina Cipollari e Martina De Ioannon. La discussione, seguita dai fan della trasmissione, ha lasciato il segno non solo in studio ma anche sui social. Dopo la puntata, Martina ha deciso di disegguire Tina e Gianni Sperti e di mettere like ad alcune dichiarazioni contro Ciro Solimeno, alimentando ulteriori polemiche (qui per recuperare nel dettaglio).

La risposta di Tina: “Meno talento hanno, più orgoglio..”

Oggi a rispondere è stata Tina Cipollari, attraverso le sue Instagram Stories. L’opinionista ha condiviso una frase di Erasmo da Rotterdam: “Meno talento hanno, più orgoglio vanità e arroganza hanno. Tutti questi sciocchi, tuttavia, trovano altri sciocchi che li applaudono”. Non è chiaro se il post sia diretto a Martina, ma il tempismo della pubblicazione fa pensare che possa esserci un riferimento alla ex tronista.

In studio, la tensione tra Tina e Gianni Sperti contro Martina si era fatta evidente, soprattutto per quanto riguarda la situazione sentimentale tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Gli attacchi erano durissimi e hanno scatenato un vero e proprio dibattito tra i fan del programma. L’uscita di scena di Martina dagli studi, seguita dai defollow e dai like polemici, ha ulteriormente alimentato il gossip.

Per il momento, Tina non ha nominato esplicitamente Martina, ma i fan di Uomini e Donne continuano a discutere sui social, analizzando ogni gesto e ogni frase come possibili indizi di una nuova lite social tra i protagonisti del programma.