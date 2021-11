Perché Tina Cipollari odia Gemma Galgani? Spunta il presunto motivo

Perché Tina Cipollari odia Gemma Galgani? La gola profonda che lavora nel dietro le quinte di Uomini e Donne ha deciso di svelare il presunto motivo tra le pagine del settimanale Nuovo (ma ha preferito rimanere anonima).

Mentre la Galgani sta cercando con successo di fermare il tempo, ringiovanendo sempre di più, Tina non riesce a starle al passo. Due anni fa la Cipollari aveva dichiarato l’obiettivo di perdere venti chili ma, dopo essere stata seguita da un nutrizionista e aver ottenuto buoni risultati, è di nuovo alle prese con la bilancia perché non appare in perfetta forma fisica.