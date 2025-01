Nel pomeriggio di oggi, si è svolta la registrazione della nuova puntata di Uomini e Donne, durante la quale è avvenuto ciò che era stato paventato nei giorni scorsi: Tina Cipollari è diventata una nuova tronista del programma di Maria De Filippi.

La notizia, resa nota in esclusiva da Lorenzo Pugnaloni, arriva dopo la scelta di Martina De Ioannon e la salita sul trono dell’ex corteggiatore, Gianmarco Steri. Intanto, nel trono classico non mancano le clamorose anticipazioni.

Mentre qualcuno, nei giorni scorsi, aveva preso come ironico il post social di Uomini e Donne che annunciava Tina Cipollari nuova tronista, in realtà la notizia si è rivelata più che vera. Ecco cosa è accaduto nel corso della registrazione di oggi 14 gennaio:

Tina è ufficialmente una nuova tronista: per lei hanno fatto entrare un trono particolare. La registrazione è iniziata proprio con lei.

Hanno fatto scendere un trono particolare portato da quattro persone e sono scesi tre per lei. Uno l’ha tenuto ma non è rimasto in studio. Tina ha poi detto che vedrà se uscirci per conoscerlo o no.