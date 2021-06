Tina Cipollari lascia Uomini e Donne? In queste settimane, esattamente come accade ogni estate, questa ipotesi ha preso piede. Oggi il buon Giuseppe Candela via Dagospia ha risolto (definitivamente) l’arcano.

Tina Cipollari lascia Uomini e Donne? Arriva la risposta definitiva

Ritorna in maniera ciclica la fake news sull’uscita di scena di Tina Cipollari da Uomini e Donne. Questa volta con l’aggiunta di motivi sentimentali. L’opinionista non lascerà il dating show di Maria De Filippi e farà parte del cast anche nella nuova edizione in onda a settembre su Canale 5.

Ma da dove era uscita fuori l’indiscrezione secondo la quale Tina avrebbe abbandonato il dating show di Canale 5?

A sollevare la notizia, che aveva letteralmente sconvolto gli amanti del trash, ci aveva pensato il settimanale Nuovo Tv secondo il quale la celebre vamp avrebbe potuto davvero valutare la possibilità di abbandonare Uomini e Donne e cambiare definitivamente vita.

Tina cambia vita: per amore di Vincenzo è pronta a lasciare Uomini e donne e a trasferirsi a Firenze.

E con Maria De Filippi che rimane a Mediaset e Tina ancora salda alla sedia del dating show, il nostro trash stagionale continua ad essere salvo.