Alcuni giorni fa tra le pagine di Nuovo TV, si faceva riferimento ad un potenziale riavvicinamento segreto tra Tina Cipollari e l’ex marito Kikò Nalli, padre dei suoi tre figli. La burrosa opinionista di Uomini e Donne ha voluto fare delle precisazioni su Instagram smentendo questa indiscrezione.

Tina Cipollari: incontri segreti con l’ex marito Kikò Nalli? Lei sbotta

Leggo con grande stupore queste notizie che nelle ultime ore stanno spopolando sul web e su qualche giornalino. È tutto spudoratamente falso. Lo ripeto. Kikò Nalli è il padre dei nostri 3 meravigliosi figli. Non lo incontro segretamente, ma condividiamo tutti i giorni del tempo per le esigenze e i bisogni dei nostri figli. Abbiamo un ottimo rapporto motivo per il quale non ci sono scadenze e giorni stabiliti da un giudice.

Tina Cipollari ha aggiunto:

Capiterà sempre di vederci insieme e quindi di essere pasto di quei giornali che devono riempire delle pagine vuote a qualsiasi costo. Ho sempre avuto paura delle cose fatte a “QUALSIASI COSTO”. Per me e i miei figli tutto questo non corrisponde a un problema perché sono dei figli sereni grazie a me e al padre.

L’opinionista di Uomini e Donne conclude: