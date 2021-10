Dopo la rottura con Vincenzo Ferrara per Tina Cipollari è arrivato un nuovo amore: “Mi sono fidanzata!”, ha svelato nel corso del nuovo appuntamento di Uomini e Donne, facendo pure una richiesta particolare a Maria De Filippi.

Gemma Galgani discutendo con Tina Cipollari ha commentato la sua situazione sentimentale tirando in ballo la rottura con Ferrara, ristoratore toscano:

Parli tanto del mio momento, ma anche a te non sta andando molto bene in questo periodo. Non mi sembra che tu stia attraversando un momento molto facile quindi potresti essere un po’ più comprensiva.