Il nome di Martina Patti negli ultimi giorni è salito agli onori della cronaca per un fatto di sangue drammatico: l’omicidio di Elena Del Pozzo, la figlia di quasi 5 anni. Mentre le principali trasmissioni – a partire da Quarto Grado – analizzano il terribile caso di cronaca, sui social si consuma un increscioso ‘scambio di persona’ ai danni di una giovane tiktoker.

Tiktoker scambiata per Martina Patti, la mamma di Elena Del Pozzo

Lei è… Martina Patti. Non la madre killer rea confessa, bensì una giovane ragazza che con la mamma di Elena Del Pozzo condividerebbe – il caso vuole – non solo il nome.

La vicenda della piccola Elena e tutti i dettagli shock che continuano ad emergere con il passare delle ore hanno alimentato la curiosità dei social ed in tanti si sono domandati cosa possa aver spinto una giovane madre ad uccidere il sangue del suo sangue.

Per tale ragione hanno creduto di rivolgersi direttamente alla donna al centro del caso di cronaca nera, peccato però che non sia lei. La Martina Patti alla quale qualche utente ha domandato in maniera diretta “Perchè hai ucciso tua figlia?”, in realtà non avrebbe nulla a che fare con questa vicenda terribile.

La Tiktoker è stata così costretta ad intervenire spiegando: