La macchina di Uomini e Donne è già attiva ed è alla ricerca del prossimo tronista che siederà sulla famosa poltrona rossa, in cerca dell’amore della propria vita. Ormai trovare una coppia felice uscita dal dating show di Maria De Filippi diventa sempre più un’impresa ardua, ma ogni anno la redazione cerca come può anche di attirare il pubblico di Canale 5 con personaggi interessanti. Anche per questo pare abbia puntato gli occhi su un celebre tiktoker.

Andrea Fratino dice ‘no’ a Uomini e Donne: ecco perché

Secondo quanto riferisce il portale Webboh.it, il tiktoker in questione sarebbe Andrea Fratino, giovane influencer originario di Milano e noto al pubblico per la sua partecipazione televisiva al reality La Caserma nel ruolo del cadetto. Oggi fa parte della Stardust House.

Andrea, durante una diretta ad RDS Next ha svelato recentemente di essere stato contattato dalla redazione di Uomini e Donne ma di aver rinunciato, spiegandone anche i motivi:

Il mio sogno fin da piccolo, intorno ai 14-15 anni, era finire a Uomini e Donne. Poi in realtà avendo questa visibilità più volte sono stato chiamato dalla redazione. Ho i messaggi, mail, mi hanno anche chiamato al telefono per andar lì. Ho detto di no. Perché non è più secondo me la vetrina di una volta. Prima Uomini e Donne era diverso. C’era trono classico e trono over. Adesso sono tutti assieme. La musichetta è cambiata, non posso andare a Uomini e Donne se non c’è “turu tu”. E poi, sinceramente, ero piccolino e non capivo cosa significasse andare in un programma per trovare l’amore della mia vita.

Scherzi a parte, oltre alla musichetta, il motivo saliente per cui non vedremo (davvero mai?) Andrea Fratino nel dating show di Canale 5 sarebbe legato proprio all’idea di cercare l’amore in un contesto televisivo.