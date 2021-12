Manuel Bortuzzo dopo essersi riavvicinato a Lulù Selassiè ha deciso di donare il suo cuore alla princess, nonostante i momenti di crisi che hanno generato insofferenza e pure l’avvertimento di Clarissa fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip.

Manuel e Lulù, arriva il “ti amo” tanto atteso al GF Vip

Manuel ha dedicato una canzone di Ultimo a Lulù, chiedendole di prestare molta attenzione alle parole (specie la parte finale del testo). Dopo aver concluso la sua esibizione i due si sono reciprocamente confidati di amarsi sussurrando un romantico “Ti amo” che ha fatto impazzire i fan del programma.

E se per molti Manuel è un vero “cuore di panna”, c’è chi pensa che sia solamente una mossa per ripulirsi l’immagine in vista della probabile uscita di domani sera: voi che ne pensate?

Un Manuel in error404 appena Lulù entra in doccia e un Biagio lucidissimo

(“È di una bellezza disarmante..fuori dal comune secondo me”)#gfvip pic.twitter.com/HtTXkjCfQ6 — Keep me in your heart (@forawhile____) December 12, 2021