The Couple, chi ha vinto? Riassunto prima puntata 7 aprile: le parole su Belen Rodriguez

È partito col botto The Couple – Una vittoria per due, il nuovo reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. La prima puntata, andata in onda lunedì 7 aprile in prima serata, ha catturato l’attenzione del pubblico non solo per le sfide spettacolari e la formula innovativa, ma anche per i momenti comici, toccanti e a tratti imbarazzanti andati in scena tra i concorrenti e gli ospiti in studio.

The Couple, riassunto 7 aprile: Antonino e Andrea vincono tra sorprese e polemiche

La prima puntata ha visto protagonisti Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, vincitori del primo round del gioco, ma anche una pioggia di commenti sui social per il ruolo – controverso – del notaio.

Il programma, prodotto da Endemol Shine Italy, mette alla prova otto coppie di concorrenti legati da relazioni personali, parentali o d’amicizia. Obiettivo: superare sfide mentali, fisiche e strategiche per arrivare a conquistare l’ambito premio finale di un milione di euro, custodito in una cassaforte che potrà essere aperta solo con una delle chiavi in gioco.

In studio, al fianco di Ilary Blasi, anche Francesca Barra e Luca Tommassini in veste di opinionisti. Tra battute al vetriolo e gag ironiche, il trio ha dato vita a un intrattenimento brillante, condito da frecciatine: “Mi hai rovinato la carriera”, ha scherzato Tommassini rivolgendosi a Ilary.

Le sfide tra le coppie: tra risate e ambizioni

Il format di The Couple prevede che ogni coppia sia dotata di due chiavi e partecipi a quattro duelli. Solo una coppia alla fine della puntata ottiene l’immunità e la possibilità di rubare una chiave agli avversari.

A contendersi la vittoria nella prima serata, coppie eterogenee e cariche di personalità: dalle sorelle Boccoli – intenzionate a destinare la vincita a cause benefiche – a Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, ex fidanzatini con progetti ambiziosi in musica e make-up.

Non sono mancati momenti leggeri e provocanti, come quello che ha coinvolto le ex veline Thais Wiggers ed Elena Barolo. Quest’ultima si è lasciata andare a una battuta “hot” che ha fatto il giro del web.

Antonino Spinalbese emoziona parlando di Belen

Tra le scene più emozionanti, il momento in cui Antonino Spinalbese, in coppia con Andrea Tabanelli, si è lasciato andare a un ricordo tenero dell’ex compagna Belen Rodriguez e della figlia Luna Marì. Le sue parole hanno commosso il pubblico: “È per lei che sono qui, voglio dimostrarle che posso arrivare fino in fondo”. Un attimo di sincerità che ha mostrato un lato inedito dell’hair stylist diventato ormai volto noto della TV.

Ma è stato anche protagonista di un siparietto con la conduttrice, che ha gelato le sue “avances” con la consueta ironia che la contraddistingue.

Il notaio al centro delle polemiche: social impazziti

Ma se da una parte le prove hanno entusiasmato, dall’altra il ruolo del notaio ha scatenato il dibattito. Diversi utenti hanno fatto notare presunte incongruenze durante le verifiche delle risposte e momenti di confusione in studio. Ilary Blasi ha provato a sdrammatizzare: “Signor notaio Maria Teresa… vabbè il notaio è un po’ confuso stasera”, ma l’episodio è subito diventato virale, generando meme e commenti ironici sui social: “Sto impazzendo, è lei la vera protagonista della serata”, ha scritto un utente su X.

Chi ha vinto la prima puntata di The Couple

Le sfide hanno decretato vincitori Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, che hanno ottenuto l’immunità e la possibilità di sottrarre una chiave alla coppia avversaria. La loro scelta è ricaduta su Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, facendo intuire le prime strategie del gioco.

Come funziona The Couple: regole e televoto

Il meccanismo di The Couple si basa su un mix di prove dal vivo e test registrati, affiancati da dinamiche di convivenza forzata e nomination settimanali. Ogni chiave raccolta avvicina i concorrenti alla finale, ma solo una aprirà la cassaforte. I giochi si complicheranno di settimana in settimana, mentre la tensione salirà alle stelle.

Il prossimo appuntamento è fissato per lunedì 14 aprile, sempre in prima serata su Canale 5.