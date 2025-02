The Couple, nel cast tre ex concorrenti del Grande Fratello Vip: ecco chi sono

Scopri The Couple, il reality show in arrivo su Canale 5 dal 7 aprile con Ilary Blasi. Tutte le anticipazioni sui concorrenti e sul format.

Un nuovo reality show è pronto a sbarcare su Canale 5: si tratta di The Couple, noto anche come GF Duo, che debutterà lunedì 7 aprile. Il programma prenderà il posto del Grande Fratello, concludendosi in sei puntate trasmesse in diretta ogni lunedì sera.

Un format che richiama il GF

Il concept di The Couple richiama direttamente il Grande Fratello, ma con una novità sostanziale: i concorrenti parteciperanno in coppia. Parenti, amici, complici, amanti o semplici conoscenti si metteranno alla prova convivendo nella celebre casa della porta rossa, che subirà alcune modifiche per adattarsi al nuovo format.

Un’idea che non rappresenta una rivoluzione assoluta: nel recente GF abbiamo già visto esperimenti simili, come il trio di concorrenti noto come le “Non è la Rai” (Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere). Inoltre, anche programmi come Pechino Express hanno già adottato con successo la competizione a squadre.

Un reality tutto nuovo, ma con solide radici

Per marcare una certa distanza dal GF, lo studio di The Couple sarà completamente diverso da quello attuale di Alfonso Signorini, mentre la produzione rimarrà saldamente nelle mani di Endemol Shine Italy, parte del gruppo Banijay dei fratelli Marco e Paolo Bassetti.

La conduzione è stata affidata a Ilary Blasi, volto noto dei reality Mediaset, pronta a guidare questo nuovo esperimento televisivo.

I primi concorrenti e il montepremi

Le prime indiscrezioni di TVBlog, rivelano già alcuni dei nomi in gara: tra i protagonisti troveremo Soleil Sorge, Alex Belli e Samantha De Grenet. Si vocifera inoltre che la produzione stia valutando di aumentare il montepremi per incentivare la partecipazione di ulteriori VIP.

L’appuntamento con The Couple è quindi fissato per lunedì 7 aprile, subito dopo Striscia la Notizia, per sei settimane di emozioni e colpi di scena su Canale 5.