Perché Thais Wiggers è famosa: chi è l’ex di Teo Mammucari, carriera e cosa fa oggi

Questo pomeriggio, nello studio di Verissimo, la modella e showgirl brasiliana Thais Wiggers si racconterà in un’intervista esclusiva con Silvia Toffanin. Un viaggio intenso tra successi professionali, sfide personali e la sua storia familiare, che include la relazione con Teo Mammucari, padre di sua figlia Julia, nata nel 2008.

Thais Wiggers: chi è l’ex di Teo Mammucari

Classe 1985, Thais ha iniziato la sua carriera a soli 14 anni nel mondo della moda. Nel 2000, partecipa al concorso di bellezza Summer Face e, dopo essersi trasferita da Florianópolis a Miami, conclude gli studi liceali lavorando come modella. Nel 2004 compare accanto a Adriana Lima e Naomi Campbell in due campagne pubblicitarie della TIM, un’esperienza che segna il suo debutto internazionale.

Il grande pubblico italiano la scopre nel 2005, quando viene scelta come Velina bionda di Striscia la Notizia, dove balla sul bancone accanto a Melissa Satta. Confermata fino al 2008, lascia il programma durante la gravidanza e viene sostituita dalla connazionale Veridiana Mallmann.

Cosa fa dopo Striscia la Notizia

Dopo la sua esperienza a Striscia la Notizia, Thais si dedica a nuovi progetti televisivi: conduce il programma American Gladiators su GXT insieme a Pierluigi Pardo e, nel 2011, è guest star nella sitcom Favelas, Bed and Breakfast su Comedy Central.

Oggi Thais vive tra Brasile e Italia, apparendo sporadicamente in programmi televisivi e campagne pubblicitarie. Su Instagram, la sua attività di influencer è seguita da oltre 220mila follower, dove condivide momenti della sua quotidianità e collaborazioni professionali.

La vita privata: amore e difficoltà

La relazione con Teo Mammucari, iniziata nel 2006, ha segnato profondamente la sua vita. Dal loro amore è nata Julia, ma la separazione nel 2009 ha avuto ripercussioni significative. Mammucari, in un’intervista, ha raccontato il dolore della lontananza dalla figlia, tornata a vivere in Brasile con la madre, e il percorso terapeutico intrapreso per elaborare la separazione: “Ho fatto cinque anni di terapia per superare quel periodo.”

Thais Wiggers oggi

Nonostante le difficoltà, Thais Wiggers continua a guardare al futuro con determinazione, dividendosi tra famiglia, lavoro e i suoi impegni sui social. L’intervista a Verissimo promette di essere un’occasione unica per scoprire nuovi dettagli sulla sua vita e sui progetti futuri.