Le volte in cui Tha Supreme ha mostrato il suo viso sui social si possono contare sulle dita di una mano. Il celebre trapper (e fratello di Mara Sattei) tiene moltissimo alla sua privacy ma oggi ha “sconvolto” i fan presentando la sua fidanzata.

Ed infatti, nonostante l’estrema riservatezza, Tha Supreme ha voluto condividere una fotografia abbracciato alla sua fidanzata mentre si scambiano un appassionato e romantico bacio.

Il trapper e produttore è noto per la sua costante voglia di privacy e, proprio per questo motivo, molti estimatori non conoscono nemmeno il suo volto.

E se del suo privato si conosce molto poco, sappiamo bene la parentela stretta con Mara Sattei (nome d’arte di Sara Mattei, ex allieva di Amici di Maria), sua sorella maggiore (la cantante ha 26 anni mentre suo fratello appena 21).

Ecco la foto condivisa dal trapper insieme alla sua fidanzata.

Il trapper mostra la faccia

Alcuni commenti Twitter su Tha Supreme

tha Supreme non esiste è tutta una finzione, frutto del vostro subconscio — anita (@mparocazzfra) April 3, 2022

Una direzione giusta un grandissimo dono sia la versione originale che quella di thaSupreme #Amici21 pic.twitter.com/thCcwuHZjV — sfenty ❄️ (@sfenty2) March 26, 2022