Al GF Vip Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno sfiorato un primato: il concepimento di un bambino. Un piccolo ritardo, nei giorni scorsi, ha mandato nel panico più totale l’influencer che si sarebbe rivolta al Grande Fratello per chiedere un test di gravidanza.

Test di gravidanza-gate al GF Vip: cosa c’è di vero?

Poco dopo però, il pericolo è stato scampato poiché la Fiordelisi ha annunciato di stare male per via delle “sue cose”. Nonostante questo, però, tra le anticipazioni della puntata di oggi del GF Vip spunta proprio il test di gravidanza-gate. “Cosa si cela dietro questa notizia che ha fatto il giro del web per tutta la settimana?”, si domanda ThePipol.

La risposta però è già ampiamente superata da alcuni giorni dal momento che, come abbiamo detto, Antonella ha fatto sapere di essersi trattato di un falso allarme.

L’annuncio di uno dei temi della nuova puntata del GF Vip non è piaciuto particolarmente al popolo social che ha lamentato il blocco su un argomento ormai superato. E c’è addirittura chi è pronto a giurare che Antonella abbia fatto di tutto per far sì che si parlasse di lei e della coppia dei Donnalisi nel corso della puntata. Sarà davvero stato costruito tutto a tavolino? Di seguito le reazioni del web:

Ma in che senso il test di gravidanza di Antonella che sono 2 giorni che sbandiera sta cosa che ha il ciclo ma che mi sono persa?#Gfvip — 💖 (@Disperatemood) January 23, 2023

HO LETTO CHE STASERA PARLANO DEL TEST DI GRAVIDANZA DI ANTONELLA😳😳😳😳, MA SONO STUPIDI? #donnalisi — EDOARDO STAN ACCOUNT (@Hally48305071) January 23, 2023

Ma se Antonella ha il ciclo, ma test di gravidanza di che? Proprio blocchi inutili e senza senso… #oriele #GFvip https://t.co/7HC9L8PZxj pic.twitter.com/ylhZ6qCmaa — Chiara.Shelly.Piccioli (@chiara_piccioli) January 23, 2023

Antonella con la finta gravidanza ha assicurato il blocco.. poi chiama Oriana la mestierante .. il colmo è che il GF ci casca 🤦🏻‍♀️ #ThePisis #GFvip #oriele — Rania0311 (@Rania0311) January 23, 2023

non so se rido di più per il blocco test di gravidanza, per l’assenza del blocco oriele, o per il gruppo che si schiera per antonella e oriana 💀 stasera voleranno stracci e io non vedo l’ora https://t.co/JzB0diYAIr — letteralmente alla frutta (@marydramaa) January 23, 2023