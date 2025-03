Terzo finalista Grande Fratello, Lorenzo eliminato? Macché: sorpresa per Spolverato, la 38a puntata

La trentottesima puntata del Grande Fratello promette scintille e grandi emozioni. In onda questa sera su Canale 5, il reality condotto da Alfonso Signorini si avvicina alla resa dei conti, con la proclamazione della terza finalista della stagione. In studio, come di consueto, saranno presenti Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nei panni di opinioniste, mentre Rebecca Staffelli aggiornerà il pubblico sulle reazioni social.

Terzo finalista Grande Fratello: anticipazioni del 10 marzo

Il televoto deciderà chi tra Chiara Cainelli, Mariavittoria, Shaila, Stefania e Zeudi conquisterà un posto in finale, con un verdetto che potrebbe ribaltare ogni pronostico. La tensione nella Casa è alle stelle, e le strategie dei concorrenti si fanno sempre più evidenti.

Lorenzo in crisi, arriva la mamma

Tra i protagonisti della serata ci sarà Lorenzo Spolverato, che sta vivendo un momento di grande difficoltà emotiva. Dopo settimane di dubbi e insicurezze, il concorrente ha mostrato segni di cedimento e questa sera riceverà un supporto speciale: sua madre entrerà nella Casa per dargli forza e incoraggiarlo a proseguire il suo percorso.

“Lorenzo è in un momento di crisi profonda e questa sera la mamma tornerà in Casa per dargli forza”, recita il comunicato ufficiale Mediaset. Un momento che si preannuncia commovente e che potrebbe cambiare radicalmente la sua esperienza all’interno del reality.

Altro che squalifica, dunque!

Ma le sorprese non finiscono qui. Anche Chiara Cainelli vivrà un momento indimenticabile grazie alla visita inaspettata del fratello gemello Stefano. Il loro legame profondo ha sempre rappresentato un punto di forza per Chiara, e l’incontro potrebbe darle nuova energia per affrontare le ultime settimane del gioco.

“Chiara sarà la protagonista di una dolce sorpresa: potrà riabbracciare il fratello gemello Stefano al quale è legata da un rapporto speciale”. Un momento che certamente regalerà emozioni forti al pubblico e ai concorrenti, aggiungendo un tocco di dolcezza alla serata.

Chi sarà la terza finalista?

Il verdetto del televoto sarà il fulcro della puntata: Chiara, Mariavittoria, Shaila, Stefania e Zeudi si contendono il titolo di terza finalista. Il pubblico ha avuto giorni per votare e i risultati potrebbero riservare sorprese clamorose.

L’avvicinarsi della finale rende ogni nomination decisiva, e i concorrenti sanno che ogni gesto, parola e strategia possono fare la differenza. Chi riuscirà a spuntarla e garantirsi un posto tra i finalisti?