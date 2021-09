Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi saranno i protagonisti assoluti della nuova puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda stasera. Nelle chicche di gossip di Casa Chi sono emersi altri dettagli.

Soleil Sorge invocava la privacy perché aveva una relazione con un ragazzo russo: “Un giovane facoltoso russo che si chiama Boris… la situazione era in corso proprio mentre frequentava Gianmaria ed ha diviso il suo cuore in due parti e non riusciva a prendere una decisione”.

Soleil, secondo Parpiglia, pretendeva la privacy per questo motivo.

Poi il giornalista ha proseguito:

Soleil ha fatto l’amore con Jeremias Rodriguez sotto le telecamere dell’Isola dei Famosi e poi sentir dire: “La mia privacy…” fa quasi ridere, non regge e non sta in piedi. La verità è che c’è una terza persona. La Sorge quando ha chiuso con Gianmaria lui ha tentato di andare a Napoli e lei era con Dayane e Chi ha fatto la copertina della Mello che baciava l’imprenditore casertano.

Dopo 4 giorni con Jeremias ha fatto l’amore all’Isola. La verità si chiama Boris e da quello che so io c’è ancora ma vive in giro per il mondo. Nei molti viaggi di Soleil si fotografava da sola ma era con lui. E’ molto ricco e non cerca TV. Non sta raccontando la verità e fa il doppio gioco, stessa cosa di Raffaella Fico.

Perché prendere per il cul* i telespettatori invocando la privacy? Prendi per il cul* Gianmaria ma non i telespettatori.