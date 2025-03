Terza finalista Grande Fratello, percentuali e nuovi nominati, 38a puntata del 10 marzo

Anche la terza finalista dell’edizione numero 18 del Grande Fratello è stata svelata nel corso della puntata di ieri 10 marzo 2025. Durante la serata condotta da Alfonso Signorini non sono mancati momenti emozionanti, così come gli scontri e le consuete nomination. Ecco cosa è successo.

Terza finalista Grande Fratello: chi è

A finire al televoto nella precedente puntata del Grande Fratello sono state ben cinque donne: Chiara, Mariavittoria, Shaila, Stefania e Zeudi. Ignare che il televoto servisse a decretare la finalista, ieri sera hanno scoperto in diretta il loro destino.

La prima concorrente a salvarsi è stata Chiara, seguita poi da Stefania. Tra Shaila, Mariavittoria e Zeudi, chiamate in studio, Mariavittoria è stata la prima a rientrare in casa. Infine, Zeudi è stata scelta dal pubblico come terza finalista.

Ecco le percentuali: Zeudi con il 49,2% delle preferenze, Shaila con il 22,83%, Stefania con il 20,11%, Mariavittoria con il 6,91% ed infine Chiara, che ha ottenuto appena lo 0,95% dei voti.

Le nomination

Spazio quindi alle nuove nomination del Grande Fratello che si sono svolte così:

Javier Martinez ha nominato Chiara

Chiara ha nominato Mariavittoria

Helena Prestes ha nominato Chiara

Stefania Orlando ha nominato Shaila Gatta

Giglio ha nominato Stefania Orlando

Mariavittoria ha nominato Chiara

Shaila Gatta ha nominato Helena Prestes

Lorenzo Spolverato ha nominato Helena Prestes

Jessica Morlacchi ha nominato Chiara

Zeudi ha nominato Stefania Orlando

A finire al televoto sono state: Chiara, Helena e Stefania.