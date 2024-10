“Ha usato un termine orribile”: la rivelazione di Javier su Shaila sconvolge il pubblico del GF, cosa pensava di Lorenzo

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, sono rientrati nella Casa del Grande Fratello confessando di essersi innamorati. Dopo la diretta, Javier Martinez ha fatto una confidenza shock ad alcune gieffine.

Javier, la confessione shock: “Shaila pensava che Lorenzo fosse gay”

Javier, in piscina con Amanda e Mariavittoria, ha svelato che Shaila pensava che Lorenzo fosse gay perché si abbracciava con Michael (“ciao Medioevo, mi senti?”).

La ballerina, inoltre, avrebbe anche usato un termine dispregiativo:

Tra l’altro adesso lo dico, non me ne frega niente… tra l’altro questa era una cosa che non volevo dire però ormai non me ne frega più niente. Mi ha detto: ‘secondo te è possibile che a Lorenzo piacciano anche gli uomini oltre alle donne? Sta sempre abbracciato con Michael!’. Quando me l’ha detto? Un po’ di tempo fa, nel letto… senza microfono. Mi ha detto: ‘Boh, sembra…’. Ed ha usato un termine non simpatico.

Personalmente credo a tutto quello che dice Javier dal giorno “zero”. Lui, a differenza della Gatta, non ha mai giocato sporco.

javier dice che shaila pensava che lorenzo fosse gay no ragazzi che cazzo succede?!?? pic.twitter.com/O1nmPeyxFX — andrɛa (@_sonoandrea) October 29, 2024

javier: “shaila una volta a letto mi ha anche detto “ma secondo te è possibile che a lorenzo gli piace anche l’altro… è ha usato un termine non simpatico”” aah anche omofoba la mestierante, ce le ha tutte! #grandefratello pic.twitter.com/2a8pivhojh — threshold (@hey_threshold) October 29, 2024

La scheda di Shaila

Nata ad Aversa (Caserta) e cresciuta a Napoli nel quartiere di Secondigliano, Shaila Gatta, 28 anni, è una ballerina ed ex velina di Striscia la notizia.

Si trasferisce a Roma a 16 anni per studiare danza, un periodo, ammette, duro, in cui ha patito la solitudine. Debutta nel mondo dello spettacolo nel 2015 partecipando alla 14esima edizione di Amici. Da quel momento entra a far parte di diversi corpi di ballo in programmi come Ciao Darwin e Tale e quale show. Nel 2017 viene scelta come velina per il tg satirico Striscia la Notizia, dove rimane fino al 2021 raggiungendo il record di presenze con 928 puntate. Conduce anche 4 edizioni di Paperissima Sprint.

Shaila è orgogliosa di quanto ha realizzato finora, soprattutto grazie ai tanti sacrifici fatti da lei e dalla sua famiglia. Attualmente è single.

Shaila cura molto il suo aspetto ed è una grande appassionata di fitness. Il suo sogno è arrivare a condurre il Festival di Sanremo.