Teresa Cilia di nuovo contro Uomini e Donne e Raffaella Mennoia

Teresa Cilia torna a parlare di Uomini e Donne

Dopo un lungo silenzio seguito alle note vicende giudiziarie che l’hanno vista coinvolta in prima persona, Teresa Cilia ha rotto di nuovo il silenzio. L’ex tronista di Uomini e Donne era finita al centro di un contenzioso legale con Raffaella Mennoia, storica autrice del programma, che l’aveva denunciata.

In seguito alla sua assoluzione, Teresa aveva commentato con parole forti e sentite, tornando su quanto vissuto:

“Non ho sputato nel piatto dove ho mangiato, ma era un mio pensiero. Penso che la cosa fosse proprio uscita dai binari. Questo percorso l’ho fatto io è vero, ma sono riaffiorate tutte le cose che ho subito e non è stato bello. Questa cosa mi mette tanta agitazione, ma sono contenta e questa vittoria la dedico a tutte le persone che magari hanno paura e non combattono, ma io dico di combattere sempre, non abbassarsi a nessuno ed essere sempre fedeli a se stessi.”

Dopo questo sfogo, la Cilia ha preferito non tornare sull’argomento né parlare più del suo trascorso televisivo, né tantomeno del ruolo che ha avuto all’interno della redazione del programma di Maria De Filippi, fino ad oggi.

La frecciatina social sulla nuova tronista.. e non solo

Nelle ultime ore, Teresa è stata di nuovo coinvolta — indirettamente — in dinamiche legate a Uomini e Donne, a causa di un messaggio ricevuto da un follower. Il commento paragonava la nuova tronista (presumibilmente Cristiana Anania) a lei, notando una certa somiglianza tra le due, anche per via delle origini siciliane.

La replica di Teresa non si è fatta attendere, ed è apparsa piuttosto piccata:

“Non guardo più questo programma (dopo quello che ho passato) quindi non so chi sia.”

Un’affermazione secca, che ha però generato reazioni contrastanti tra i suoi seguaci. In molti l’hanno accusata di rinnegare il programma che l’ha resa popolare, sottolineando come il suo attuale seguito sui social sia nato proprio grazie alla visibilità ottenuta durante la sua esperienza a Uomini e Donne.

La replica durissima di Teresa

A quel punto, l’influencer siciliana ha deciso di chiarire la sua posizione, rispondendo con un messaggio altrettanto diretto e senza filtri:

“E questo le dava il diritto di essere perseguitata legalmente con una furia che manco se avessi ucciso qualcuno con l’unico obbiettivo di vedermi strisciare a terra? Scusa ma mi manca qualche passaggio..

Se io sono questa e perché nella vita ho sempre messo la mia faccia prendedomi pro e contro ma nessuno ha diritto di distruggere la mia vita tra l’altro in questi modi che ho ampiamente dimostrato.

Cara mia, le bugie purtroppo hanno le gambe corte e finiamola con questa paura del potere che per fortuna solo Dio ha. ed io all’infuori di lui non ho paura di nessuno.”

Una presa di posizione forte, che lascia intuire quanto la vicenda l’abbia segnata. Sebbene oggi Teresa sembri aver voltato pagina, resta evidente quanto certe ferite siano ancora aperte — soprattutto quando si toccano temi legati al potere, alla giustizia e al diritto di difendersi.