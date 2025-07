Teresa Cilia spiazza: “6 anni fa sono stata denunciata da Raffaella Mennoia, ora giustizia è fatta”

Dopo anni di silenzio e tensioni social, Teresa Cilia rompe il silenzio con un post che è tutto tranne che leggero: denunciata da Raffaella Mennoia 6 anni fa, ora è stata ufficialmente assolta in tribunale.

Teresa Cilia: “Giustizia fatta. Per chi ha cercato di tapparmi la bocca”

Teresa ha condiviso nelle sue storie Instagram il documento del tribunale di Ragusa: assolta perché il fatto non costituisce reato. Ma quello che ha colpito tutti è il messaggio allegato:

“Questo per ricordare a chi ha cercato di tapparmi la bocca che nella vita conta sempre la verità…”.

E poi ancora:

“Sei anni fa mi ha denunciata la signora Mennoia, portandomi in tribunale. Ovviamente c’è tanto da raccontare, lo farò nei prossimi giorni.”

Per ora nessuna risposta pubblica da parte di Raffaella, ma chi segue bene la storia sa che il clima tra le due era teso da tempo. Già in passato, Teresa aveva dichiarato:

“Non lecco il cu*o a nessuno. Quando vedo qualcosa di marcio, me ne vado.”

Il caso Salvatore Di Carlo: cosa ha visto davvero?

Nel 2019 si era parlato di un momento molto particolare dietro le quinte del programma. Teresa aveva raccontato che Salvatore Di Carlo, suo compagno nell’edizione, aveva assistito a qualcosa di strano durante una registrazione.

Lui si sarebbe alzato ed uscito dallo studio, seguito subito da lei. “Non posso raccontare tutto, ma Salvo ha visto qualcosa che lo ha sconvolto. E io sono andata via con lui.” Da lì, gelo totale con la redazione.

Ci sarebbe da invitare Teresa Cilia ad una room e farci finalmente mangiare come si deve su questo social pic.twitter.com/xFSrmqoOl9 pic.twitter.com/p6om9Gyfou — Alea Iacta Est (@aleaiactaest_mk) July 1, 2025

Commentiamo insieme

Per chi si era incuriosito a quello strano episodio di Uomini e Donne del 2019, come me, sembrava molto improbabile che prima o poi sarebbe uscita la verità. Ancora l’ex tronista non ha rivelato i dettagli della vicenda (e forse non lo farà mai). Forse Salvo ha davvero visto qualcosa che non quadrava con la verità del programma. Di certo, questa storia lascia il dubbio che dietro certi sorrisi televisivi ci sia molto di più. E ora che Teresa è libera di parlare… chissà cosa tirerà fuori. C’è da dire, inoltre, che le dinamiche televisive, che sia Uomini e Donne o il Grande Fratello, sono sempre gestite da un apparato autorale. Questo, però, non vuol dire che per forza ci siano dei burattinai dietro a sancire cosa lo spettatore deve vedere o no. Forse parliamo di un fraintendimento dietro le quinte? Certo è che ci vorrebbe un gran coraggio (e forse anche un po’ di masochismo) ad andare contro ad un impero così grande come quello di Maria De Filippi. Staremo a vedere.