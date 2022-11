Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo si sono lasciati ufficialmente da alcuni mesi. L’ex tronista di Uomini e Donne tramite le Instagram Stories ha svelato, proprio di recente, per quale motivo è finito il matrimonio, parlando di alcuni messaggi trovati nel telefono dell’ex marito.

Oggi, a distanza di tempo, Teresa Cilia sembra avere ritrovato il meritato sorriso accanto ad una persona che la fa stare decisamente bene, così come ha svelato tramite il box domande del suo profilo ufficiale.

Tra una domanda e l’altra, ha pure risposto ad una follower che le chiedeva se si sarebbe mai potuta innamorare di una donna:

Io già amo le donne. Le amo perché una donna è una forza della natura, una principessa, una regina. La donna è donna. Non si può fare a meno di una donna. A livello sentimentale però no, non penso che potrei mai innamorarmi di una donna. Non penso potrà mai accadere una cosa del genere anche se non ho nulla in contrario… Non metto becco sui sentimenti tra donna e donna e uomo e uomo, assolutamente… ma io no!