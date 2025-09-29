Teo Mammucari tagliato a Domenica In: polemica in diretta (VIDEO)

Durante la seconda puntata di Domenica In, andata in onda il 28 settembre, lo spazio dedicato a Teo Mammucari è apparso notevolmente ridotto rispetto alla settimana precedente. Il comico, visibilmente sorpreso, ha commentato l’accaduto in diretta con una battuta: “È finita, oggi ho fatto due minuti”, rivolgendosi a Mara Venier con il sorriso, ma lasciando trapelare un certo disappunto.

Lo spazio ridotto nella seconda puntata

Nella prima puntata stagionale, il segmento condotto da Mammucari con il gioco telefonico dedicato alla storia della Rai aveva avuto un buon spazio, arrivando a durare quasi mezz’ora. Tuttavia, nella seconda puntata qualcosa è cambiato. Il set è stato modificato, con l’assenza del tabellone centrale e l’unico elemento scenico rimasto è stato il telefono per rispondere ai concorrenti da casa.

Anche il minutaggio è stato visibilmente accorciato. Secondo alcuni, il motivo potrebbe essere legato all’estensione dei blocchi precedenti o a una revisione della scaletta generale da parte della produzione.

La reazione di Mammucari, il video

A teo mammuccari do qualche altra settimana/massimo un mese e poi so già cosa succederà

Anche se mammuccari non è buono e gentile come chi ci è già passato pic.twitter.com/NDc4GSRtKq — me ne frego,è diventata zia di baby kian (@dgCarmel81) September 28, 2025

Il momento più evidente si è verificato quando Mammucari si preparava a gestire un’ulteriore telefonata, ma è stato bloccato da un chiaro “no” proveniente dagli autori. A quel punto ha reagito ironicamente, dicendo: “È finita, oggi ho fatto due minuti”. Un commento che ha suscitato sorrisi, ma che potrebbe anche rivelare un malcontento nascosto.

Nonostante tutto, il comico ha ringraziato Mara Venier per lo spazio concesso e l’ha abbracciata a fine intervento. La conduttrice, proprio sul finale della puntata, aveva anticipato che alcune parti del programma avrebbero subito modifiche in corso d’opera. È quindi possibile che il ruolo di Mammucari venga ricalibrato nelle prossime settimane, a meno di cambiamenti imprevisti.