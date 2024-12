Teo Mammucari, uno dei volti più amati della televisione italiana, ha annunciato una pausa dalla TV e dal suo tour teatrale. La decisione arriva dopo un periodo di tensioni culminate con l’episodio accaduto durante l’intervista a Belve. Il giudice di Tu sì que vales ha condiviso un breve comunicato, pubblicato in esclusiva su TvBlog, spiegando le motivazioni dietro questa scelta.

Nel comunicato, Mammucari ha dichiarato: “Per motivi personali e di salute mi sono preso una pausa dalla tv e dal teatro. Mi dispiace moltissimo per il tour teatrale e mi scuso per il disagio creato a chi mi segue e mi vuole bene. Tornerò più forte di prima”.

Questo stop comporta la cancellazione delle date del suo tour teatrale già programmate e l’interruzione della sua partecipazione ai programmi Mediaset.

La scelta di prendersi una pausa sembra essere legata anche all’episodio accaduto durante l’intervista a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani. Mammucari ha interrotto bruscamente l’intervista, uscendo dallo studio e rivolgendo parole poco gentili alla giornalista.

In seguito, in un’intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli, Mammucari ha rivelato di essere stato travolto da un periodo difficile:

Diciamo che quando uno prende il Lexotan per dormire non sta bene. Ho parlato con alcuni amici e mi hanno detto che passa tutto in fretta, ma io sto pensando di sospendere il teatro e ho detto al mio agente che mi prendo un anno sabbatico dalla tv. Mi dicono “Ma sei matto?”, però, non sto bene.