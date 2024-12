“Sopraffatto dal disagio, ho avuto paura”: Teo Mammucari interviene dopo Belve e svela perché ha abbandonato lo studio

Il caso Teo Mammucari a Belve e la sua uscita di scena a pochi minuti dall’inizio dell’intervista di Francesca Fagnani, fa ancora discutere. Mentre sui social non mancano i meme, lo showman ha deciso di intervenire e spiegare il motivo del suo comportamento che ha certamente spiazzato tutti, compresa la padrona di casa.

Teo Mammucari commenta l’intervista mozzata a Belve

A distanza di oltre 24 ore dalla messa in onda dell’intervista a Belve – mozzata -, Teo Mammucari ha rotto il silenzio (lo aveva comunque già fatto sui social, pubblicando degli audio con la Fagnani). Lo showman si è preso la responsabilità di quanto successo in studio, ammettendo a RTL 102.5:

Ho sbagliato nello scegliere quel momento per partecipare a quel programma, ma ho cercato di fare ciò che mi sembrava giusto, nonostante le difficoltà.

Tante le domande rivolte in queste ore al conduttore. La più frequente, quella sul perché avrebbe deciso di partecipare a Belve, conoscendo anche il format:

È vero, sono stato io a chiedere di andare, ma con una richiesta: che Francesca non parlasse dei miei familiari. La mia intenzione era e rimane proteggere le persone che amo… Alla base di tutto c’è una volontà di difendere la mia famiglia.

In realtà, prima della sua uscita di scena, la conduttrice non aveva posto a Mammucari alcuna domanda sulla sua famiglia. Tuttavia, Teo si è mostrato indispettito in modo particolare da quel “lei” della Fagnani:

Francesca è stata molto gentile e professionale, sia al telefono che nei momenti precedenti l’ingresso in studio. Ma il suo cambiamento di ruolo da donna a conduttrice mi ha creato un certo disagio. Avevo paura che, nonostante l’accordo, l’argomento delicato della famiglia venisse sollevato, e per me sarebbe stato emotivamente difficile.

Non è chiaro a cosa faccia riferimento Mammucari, ma intanto ieri la sua ex compagna e madre di sua figlia, Thais Souza Wiggers non ha risparmiato sui social una frecciatina che, secondo molti, sarebbe diretta proprio allo showman.

Mammucari ha parlato ancora dei suoi sentimenti in studio ed ha ammesso di essersi sentito: