“Ma vaffancul*!”, Teo Mammucari lascia lo studio di Belve: l’offesa a Francesca Fagnani dietro le quinte – VIDEO

L’intervista di Teo Mammucari a Belve, condotta da Francesca Fagnani, si è trasformata in un momento di tensione culminato con l’abbandono dello studio da parte del conduttore e comico. La puntata, mandata in onda integralmente e senza tagli, ha mostrato un confronto teso che ha sorpreso il pubblico e gli addetti ai lavori.

Teo Mammucari: che cosa è successo durante l’intervista a Belve

Il diverbio è iniziato fin dai primi minuti. Fagnani, fedele al suo stile diretto e tagliente, ha messo Mammucari in difficoltà con una domanda apparentemente innocua: “Voleva venire qua. Perché si sente una belva?”. Una domanda che ha subito messo Mammucari sulla difensiva.

“Volevo venire, ma ho capito che le domande sono molto serie. Non sono a mio agio”, ha risposto il conduttore, visibilmente infastidito. Ad esasperare la situazione è stato anche il tono formale della giornalista, che si rivolgeva a lui dandogli del lei. “Mi stai dando del lei, non sono a mio agio”, ha aggiunto Mammucari, facendo emergere un lato permaloso che non è passato inosservato.

Mammucari: “Non sono Flavia Vento!”

Le tensioni sono aumentate quando Mammucari ha interrotto l’intervista, lamentandosi del tipo di domande: “Ma che facciamo due ore così? Non sono Flavia Vento. È tremenda questa cosa”. La giornalista ha tentato di riportare la calma, ma Mammucari ha rincarato la dose: “Non mi piace, mi stai facendo passare per un cog** pieno di sé”.

Nonostante il tentativo di Fagnani di mantenere il controllo, Mammucari ha deciso di lasciare lo studio. Prima di andarsene, ha rivolto al pubblico un saluto amaro e un ultimo affondo alla conduttrice: “Ed è anche l’ultima. Ma vaffanc**”.

La reazione di Francesca Fagnani

La conduttrice, abituata a confronti accesi, ha commentato con sorpresa: “È la prima volta che mi capita”. Nonostante il caos, l’intervista è stata trasmessa senza censure, confermando il format che punta a mettere a nudo i lati più controversi degli ospiti.