Teo Mammucari abbandona Belve: ecco il momento in cui lascia lo studio, Fagnani sconvolta

La quarta puntata di Belve, in onda stasera 10 dicembre su Rai2, si preannuncia esplosiva. Protagonista di un momento clamoroso è Teo Mammucari, che ha lasciato lo studio durante l’intervista condotta da Francesca Fagnani. Un comunicato ufficiale della produzione conferma: “L’intervista andrà in onda in versione integrale”.

Teo Mammucari abbandona Belve: il momento clou

Il gesto di Mammucari ha lasciato il pubblico e la conduttrice spiazzati. Secondo le prime ricostruzioni, lo showman avrebbe abbandonato dopo appena 5 minuti, apparendo infastidito dal tono e dalle modalità dell’intervista.

Nelle anticipazioni diffuse dal programma, si vede Francesca Fagnani cercare di trattenere Mammucari, ma senza successo. La conduttrice, visibilmente sorpresa, si volta verso le telecamere, lasciando intendere la difficoltà del momento.

Un imprevisto che ha costretto Belve a correre ai ripari. Al posto di Mammucari, nella puntata ci sarà Tina Cipollari, la celebre opinionista di Uomini e Donne, che ha accettato di partecipare all’ultimo minuto. La puntata includerà anche le interviste a Valeria Bruni Tedeschi e all’attrice Elena Sofia Ricci.

Ecco la foto del momento in cui Teo Mammucari lascia lo studio.