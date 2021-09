Tensioni in Rai per gli ascolti di Cattelan con Da Grande, riunioni per “salvare il salvabile”, ecco che succede

Ci sarebbe fortissima tensione in quel di Viale Mazzini per via dell’esordio non proprio convincente di Da Grande, lo show di Rai1 condotto da Alessandro Cattelan. Lo scontro, proprio ieri sera era durissimo, inutile negarlo.

Gli ascolti di Cattelan creano tensioni in Rai

Ad avere la meglio nel corso della serata è stata Rai3, con la finale degli Europei di pallavolo Italia – Slovenia: 3.408.000 spettatori (share 15,84%).

Anche Scherzi a Parte con Enrico Papi ha fatto un po’ meglio di Cattelan, ecco gli altri dati a seguire:

Canale 5, Scherzi a parte: 2.879.000 spettatori (share 15,21%) Rai1, Da grande: 2.376.000 spettatori (share 12,67%) Italia 1, Attacco al potere 2: 1.143.000 spettatori (share 5,47%) Rai2, NCIS Los Angeles: 957.000 spettatori (share 4,24%) e NCIS New Orleans: 953.000 spettatori (share 4,37%) Rete 4, Controcorrente: 601.000 spettatori (share 3,08%) La7, Atlantide: 261.000 spettatori (share 1,65%)

Questo esordio un po’ tiepido avrebbe fatto arrabbiare i piani altri così come riporta il buon Giuseppe Candela su Twitter:

Tensione alle stelle a Viale Mazzini. Risultato più basso di ogni peggiore aspettativa (visti i costi). Riunioni previste in giornata, si prova a salvare il salvabile facendo cambiamenti. #DaGrande