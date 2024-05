Tensione tra Beatrice Luzzi e Tonon a Pomeriggio 5? Macché! Prove in vista del Grande Fratello

Beatrice Luzzi, attrice e concorrente dell’ultimo Grande Fratello, ieri è stata ospite di Pomeriggio 5 nello spazio dedicato al talk sui fatti di attualità e cronaca rosa. Una ventata di aria fresca, durante la quale la Luzzi ha dimostrato di poter essere un’ottima commentatrice ed opinionista.

Beatrice Luzzi e Tonon perfetti opinionisti

Oltre a Beatrice Luzzi, in studio Myrta Merlino ha accolto anche uno degli opinionisti storici del programma, Raffaello Tonon, il quale tuttavia ha dimostrato di pensarla diversamente su alcuni aspetti.

La padrona di casa di Pomeriggio 5 ha introdotto così la presenza dell’ex gieffina nel suo programma:

E’ venuta per la prima volta Beatrice Luzzi, che io ho seguito nella Casa del Grande Fratello. Una guerriera sei.

“Non avevo alternativa Myrta, che dovevo fare? Soccombere…”, ha replicato Beatrice. La conduttrice ha proseguito:

E’ stata una vera vincitrice morale, bisogna essere sinceri.

Myrta ha poi introdotto il primo argomento, quello relativo al divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, con la presunta accelerata della conduttrice. Perché tutta questa fretta di chiudere la partita?, si domanda Myrta. La parola è subito passata a Beatrice:

Beh, io penso che sia stato un successo perché venti anni insieme, con tre figli, hanno avuto tre splendidi figli, avendo avuto due carriere così brillanti entrambi, non è un fallimento secondo me. Speriamo non finisca a stracci. Io lascerei stare Rolex, borsette e tante altre cose. Tra l’altro hanno la fortuna di essersi rinnamorati, di essere così sicuri di loro stessi, di andare avanti verso un altro matrimonio…

Ad intervenire però è stato anche Raffaello Tonon:

Io sono l’uomo più cinico del mondo. Della favola, della storia, dei principi e dei figli io non me ne devo occupare, soprattutto dei figli, perché sono i loro. Qui il problema è il conquibus. Se c’è un’accelerazione nel processo è perché poi vedrete, il collegio di difesa di lei ha in mano qualcosa per la quale lei potrebbe cavare un Rolex in più, una borsa in più, un appartamento in più. Io dico il mio pensiero che è sempre criticato.

“Io spero invece che sia per sposarsi…”, ha aggiunto la Luzzi senza possibilità di finire la frase.

Tonon ha continuato col suo punto di vista cinico:

Un ottimo divorzio nasce da una buona separazione. Loro quando hanno iniziato a separarsi avevano in mezzo l’ira di Dio da dividere. Infatti non sono arrivati in tribunale in auto, ma con il carro armato.

I due hanno dimostrato di essere dei perfetti opinionisti, in grado di creare la giusta enfasi pur non condividendo particolarmente gli stessi punti di vista ma con rispetto e soprattutto – finalmente! – con un lessico di un certo livello ed un’analisi lucida delle varie dinamiche.

Quindi più che parlare di tensione tra i due verrebbe da pensare che la loro (quella di Beatrice in particolare) possa essere stata la prima valida prova verso quella più grande in vista del prossimo Grande Fratello. Ipotesi da non scartare del tutto a priori nonostante le recenti indiscrezioni che vedrebbero la conferma di Cesara Buonamici nel medesimo ruolo della passata edizione.