Temptation Island non è ancora iniziato ma già ci regala il primo colpo di scena. A quanto pare la data da fissare in calendario è quella del prossimo 7 luglio. La vera novità dell’edizione però ci viene offerta da Blogo che rivela in anteprima la fusione tra le due versioni, la Vip e la Nip portando così a mettere in gioco, insieme, coppie celebri e coppie formate da persone comuni.

Temptation Island, versione Vip e Nip si fondono?

Al momento, sul piano di Temptation Island Vip sappiamo che potrebbe esserci la coppia formata da Antonella Elia e del compagno Pietro Delle Piane. Loro, dunque, secondo le ultime indiscrezioni, andrebbero a mettersi in gioco con coppie non famose.

Blogo aggiunge ulteriori dettagli: Temptation Island dovrebbe essere registrato in Sardegna a partire dal prossimo 20 giugno, con messa in onda tra fine giugno ed i primi di luglio (data prevista il 7 luglio).

L’intero cast in questi giorni, continua Blogo, sarebbe sotto monitoraggio da parte dei medici per via dell’emergenza Coronavirus ancora in atto.

Dopo la decisione che sarebbe stata presa in seguito a lunghe riflessioni delle ultime settimane, passiamo al tassello relativo alla conduzione: a quanto pare sarà affidata unicamente a Filippo Bisciglia: fuori, clamorosamente, Alessia Marcuzzi, eccellente conduttrice nella passata edizione di Vip.