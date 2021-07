Prima del debutto della nuova stagione di Temptation Island, si parlava di una coppia squalificata per avere infranto il regolamento del programma. Secondo i colleghi di BlastingNews, si potrebbe trattare di Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti.

Temptation Island, Valentina e Tommaso squalificati?

Stando alle anticipazioni relative alla seconda puntata, sembrerebbe che la coppia squalificata dopo soli due giorni sia quella di Valentina e Tommaso. Scendendo nel dettaglio, sul web si mormora che all’Is Morus Relais siano volate sedie e tavoli. Ma non solo, il fidanzato geloso avrebbe tentato di raggiungere il villaggio delle ragazze fidanzate.

Oltre a questo aspetto, non è chiaro cosa abbia combinato il giovane Tommaso sottocoperta con una delle single del villaggio.

Si mormora di un possibile tradimento ma, proprio secondo Valentina, quella del fidanzato sarebbe solamente una strategia per farle mollare il villaggio prima del previsto chiedendo un falò di confronto.

Cosa è successo nella prima puntata

È per Tommaso il primo Pinnettu di Temptation Island. Valentina sta valutando quale costume indossare. Lui però è gelosissimo perché non vuole che la fidanzata si vesta in maniera succinta.

Apparentemente ha reagito bene, ma dopo un po’ Tommaso si chiude in se stesso, intristito fino a piangere. In un secondo video, il 21enne è molto contrariato da lei che si adatta alla vita del villaggio, allenandosi e mettendo costumi sensuali.

In particolare lei parla molto con il single Salvatore, un imprenditore che si costruito una carriera da solo Tommaso, dopo il primo falò, si avvicina alla single Giulia.

Valentina viene chiamata al Pinnettu a fine puntata per un video che deve vedere immediatamente.