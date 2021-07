Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti sono la coppia più interessante di questa nuova edizione di Temptation Island 2021. Lui, di 19 anni più piccolo, vive una “gelosia patologica”, ecco chi è l’ex marito di lei e perché si sono lasciati.

Proprio per non farsi “soffocare” dagli uomini e mantenere intatta la sua libertà, Valentina di Temptation Island ha lasciato il suo ex marito.

Lo scriveva la diretta interessata su Facebook nel 2017:

Io ho lasciato un marito che ho amato tantissimo. Il nostro è stato un amore viscerale che pochi hanno la fortuna di vivere. Quando si è trasformato in qualcosa di non più sano, ho avuto il coraggio di perdere tanto mettendo me stessa e la mia felicità al di sopra di tutto come ho sempre fatto.

Scegliete di continuare rapporti con persone che vi lascino vivere i vostri spazi, la vostra individualità, e che non cerchino di cambiarvi a causa delle loro insicurezze. Sono molto fortunata ad avere avuto e ad avere dai miei amori tutto quello di cui avevo e ho bisogno emotivamente. Sono altrettanto grata per la mia famiglia e gli amici che mi circondano. Siate sempre forti. Tutto si risolve…Non permettete a nessuno di privarvi della libertà e di provare a scalfire il vostro equilibrio.