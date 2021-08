Valentina Nulli Augusti dopo Temptation Island risponde senza freni sulle attuali sensazioni che le provoca l’ex fidanzato Tommaso Eletti e svela cosa c’è tra lei e l’ex tentatore Manuel Di Bernardo.

Valentina Nulli Augusti tramite le storie di Instagram ha continuato a rispondere alle domande dei follower raccontando anche la verità sul feeling che ha instaurato con Manuel Di Bernardo dopo Temptation Island:

Siamo usciti a Roma. Ci sentiamo tutti i giorni. Tra me e lui c’è grande feeling. Ma non ho in questo momento una progettualità. Esco da una storia, mi vivo quello che mi fa stare bene in tutti gli ambiti. Quello che sarà o non sarà verrà naturale. L’amore non mi è mai mancato, non l’ho mai cercato. In questo momento voglio vivere solo belle energie.