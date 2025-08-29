Temptation Island, una coppia è tornata insieme? Lei replica

Dopo le ultime indiscrezioni che ipotizzavano un riavvicinamento tra Denise e Marco, protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, è stata proprio lei a fare chiarezza su quanto sta davvero accadendo.

La segnalazione: “Lei si trovava vicino all’hotel di lui”

Alcuni follower del programma hanno raccontato di aver visto Denise vicino all’hotel di Marco, alimentando l’ipotesi di una riconciliazione. La segnalazione è arrivata fino a Lorenzo Pugnaloni, che l’ha rilanciata tra i suoi canali.

La risposta di Denise

Non ha tardato ad arrivare la risposta dell’interessata: Denise ha scritto un messaggio tramite l’account di un’amica, precisando con chiarezza la situazione: “Tra me e Marco non c’è stato alcun riavvicinamento. Anzi, non lo vedo da prima delle vacanze estive. I nostri rapporti sono solo ed esclusivamente legati alla gestione della nostra cagnolina in comune.”

Alla segnalazione specifica, ha aggiunto: “Stamattina stavo a passeggio con mio padre in via Tuscolana. Volevamo pranzare in un forno lì vicino e l’ho visto seduto con dei suoi clienti del B\&B. Appena l’ho incrociato lo sguardo, sono scappata via. Nemmeno ci siamo salutati. Sono però stata rincorsa da un suo cliente che mi ha chiesto una foto. Foto che poco dopo ho trovato postata su TikTok.”

