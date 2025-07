Temptation Island, tradimento nella prossima puntata: ecco di chi si parla

Nella prossima puntata di Temptation Island ci sarà un tradimento: andiamo a scoprire di chi si parla.

Dopo tre puntate cariche di tensioni emotive e colpi bassi verbali, Temptation Island 2025 (qui per gli altri spoiler) entra finalmente nel vivo. Il doppio appuntamento in onda mercoledì 23 e giovedì 24 luglio su Canale 5 promette fuoco e fiamme: non si parlerà più solo di tradimenti del passato o di pensieri proibiti, perché qualcuno è passato ai fatti.

A quanto pare, è proprio Simone Margagliotti, il personal trainer 28enne ribattezzato da tutti “il terrapiattista”, ad aver superato il limite. Dopo aver già scosso la sua fidanzata Sonia con dichiarazioni molto forti, ora l’anticipo di un vero e proprio tradimento sta per esplodere davanti alle telecamere.

Simone e quel passato (non tanto) nascosto

Già due settimane fa, Simone aveva lasciato senza parole Sonia e i telespettatori confessando alcune “scappatelle” passate:

“Nella vita nessuna donna mi ha rifiutato. Ne ho avute tante tante tante. Ci sono state tante cose che ovviamente vorrei che andassero in maniera diversa e a volte non ci vanno. A volte, poi, commetti pure delle azioni che fai, non perché le vuoi fare, ma perché le ti senti di farle. Io ho avuto tante fantasie che, a volte, sono diventate pure realtà. Ho concretizzato un pensiero che avevo su un’altra persona.”

Parole che avevano già messo a dura prova Sonia, che aveva reagito così:

“Ma allora perché sta con me? Praticamente ha ammesso di avermi tradita prima del programma.”

Dagospia svela tutto: “Arrivano turbolenze fortissime”

A togliere ogni dubbio sul prossimo colpo di scena ci ha pensato Dagospia, che nelle scorse ore ha pubblicato un’anticipazione destinata a far discutere: “Appassionati di corna, tenetevi forte! Arrivano turbolenze fortissime nel doppio appuntamento di mercoledì e giovedì di “Temptation Island”. – si legge su Dagospia – Noi siamo in grado di rivelarvi che il tanto anelato tradimento arriva nel villaggio dei fidanzati. A non tenere a bada ormoni e lingua sarà il terrapiattista Simone, il personal trainer di 28 anni che avrà un incontro ravvicinato del terzo tipo con una tentatrice. Ma attenzione: non perderà la trebisonda per Eva, la single alla quale si era avvicinato in un primo momento. Per la povera Sonia sarà una conferma. Già nelle scorse puntate lui aveva rivelato di aver ceduto a qualche tentazione fuori dal villaggio. Per lei era stato un colpo al cuore, ma aveva preferito andare avanti nel percorso dei ri-sentimenti per vedere dove lui si sarebbe spinto. Ora che il tradimento sarà sotto i suoi occhi, come reagirà? Ah, non saperlo.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationislandita)

Sonia chiederà il falò di confronto?

Secondo i rumor, Sonia scoprirà tutto e chiederà un falò di confronto immediato. La domanda che tutti si pongono è: lo lascerà senza appello? Si vendicherà flirtando con un tentatore? O, incredibilmente, troverà un modo per perdonarlo?