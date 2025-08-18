Temptation Island torna a settembre: cosa vedremo nelle nuove puntate

Torna a settembre Temptation Island, ma come? Andiamo a scoprirlo!

Temptation Island potrebbe tornare a settembre: in arrivo uno speciale su Canale 5?

Dopo il grande successo della quattordicesima edizione, Mediaset starebbe valutando seriamente l’idea di riportare Temptation Island in prima serata già a partire da settembre. A rivelarlo è Fanpage.it, secondo cui l’ipotesi di un ritorno del programma su Canale 5 sarebbe ormai sempre più concreta. Tuttavia, non si tratterebbe della tanto attesa versione “invernale”, ma piuttosto di una puntata speciale.

Andato in onda dal 3 al 31 luglio 2025, il reality condotto da Filippo Bisciglia ha registrato ascolti molto alti, confermando quanto il pubblico sia coinvolto dalle storie di coppie in crisi e dalle dinamiche emotive che si sviluppano all’interno del programma. I numeri parlano chiaro: gli spettatori sono disposti a seguire anche più serate consecutive, dimostrando un attaccamento sempre crescente al format.

Lo speciale: cosa riguarderà e cosa vedremo in tv

Proprio in virtù di questo entusiasmo, Mediaset potrebbe decidere di puntare su uno speciale di aggiornamento, nel quale si racconterà che fine hanno fatto i protagonisti dell’edizione appena conclusa. Stando a quanto riporta ancora Fanpage.it, l’idea sarebbe quella di fare il punto sulle coppie dopo la fine del programma, tra nuovi inizi, rotture definitive e colpi di scena personali.

Basti pensare alla vicenda di Sonia Barrile, che ha scoperto di essere incinta del compagno Simone Margagliotti proprio durante le registrazioni, oppure al rapporto altalenante tra Alessio Loparco e Sonia Mattalia, che secondo le ultime indiscrezioni avrebbero entrambi deciso di uscire dall’Ordine degli Avvocati (lui sarebbe “sparito”, clicca qui per i dettagli). E tutte le varie indiscrezioni su Sarah, Valerio e Ary, clicca qui per leggere cos’è successo.

Insomma, i nodi ancora da sciogliere non mancano. Se confermato, lo speciale in arrivo a settembre potrebbe offrire al pubblico la possibilità di rivedere i volti noti dell’ultima stagione e scoprire com’è cambiata la loro vita dopo il programma.

Per avere certezze, però, bisognerà attendere le prossime settimane e le decisioni ufficiali da parte di Mediaset.