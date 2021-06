Oltre a Davide Basolo nel cast di Temptation Island 2021 ci sono anche altri volti “noti” al pubblico tra televisione e web, scopriamoli tutti insieme nell’attesa di ritrovarli in onda il prossimo 30 giugno.

Temptation Island, tentatori da Uomini e Donne, Pechino Express e TikTok

Grazie ad un articolo di approfondimento di Isa&Chia, scopriamo che, tra i tentatori di Temptation Island, oltre all’ex corteggiatore di Uomini e Donne Davide Basolo, compare qualche altro volto noto:

Tra i corteggiatori ci sarà Luciano Punzo, che ha partecipato a Pechino Express in coppia con l’ex gieffino Gennaro Lillio.

Luca Vetrone, tiktoker da un milione di seguaci e dottore in scienze motorie, sarà un tentatore.

Un altro tentatore sarà Salvatore Pisano, che abbiamo già visto nella trasmissione 5 ragazzi per me che consente ad una donna, alla ricerca dell’anima gemella, di accogliere in casa cinque ragazzi con i quali condividere alcuni giorni per scoprire se uno di loro può essere a lei compatibile. Infine, sempre tra i tentatori, ci sarà Manuel Di Bernardo che ha vinto il titolo di Ragazzo più bello d’Italia 2016/2017.

Per quanto riguarda le tentatrici di Temptation Island, spazio per Vincenza Botti che ha partecipato a Miss Italia nel 2015 classificandosi in terza posizione.

In ultimo ci sarà anche Giulia Mastrantoni, ex dama del trono over di Uomini e Donne.