Stasera andrà in onda la sesta e ultima puntata di Temptation Island e scopriremo cosa è accaduto alle coppie che hanno partecipato. Ieri il single Luciano Punzo ha fatto una diretta su Instagram con tanto di spoiler.

Temptation Island, i tentatori fanno uno spoiler enorme

Luciano Punzo ha cercato di far capitolare Manuela, la fidanzata di Stefano. Durante una diretta Instagram insieme a Luca Mancini, Giuseppe Ambrosio, Davide Basolo e Samuele Crielesi, è saltato fuori uno spoiler particolarmente indicativo.

Così come fa sapere il buon Amedeo Venza, tutti i ragazzi hanno affermato di essere usciti da Temptation Island ancora single.

Niente di fatto quindi per Jessica e Davide. La ragazza, dopo aver dormito con lui e aver lasciato il fidanzato Alessandro durante il falò di confronto, si era ritrovata proprio con Basolo che pare averle momentaneamente chiuso le porte consigliandole di prendersi del tempo per se stessa.

A quanto pare non è iniziata una frequentazione nemmeno tra Luciano e Manuela, nonostante la forte attrazione che proprio ieri li ha portati vicinissimi al bacio.

Personalmente credo che Temptation Island abbia perso l’autenticità delle prime stagioni.

Ormai i single e le coppie sanno bene come funziona e l’obiettivo per la maggior parte di loro è quello di conquistare follower per aumentare il loro lavoro sui social.

Non ci vedo più niente che abbia a che fare con i sentimenti se non puro e semplice: