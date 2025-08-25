Temptation Island, si erano lasciati malamente e ora di nuovo insieme

Temptation Island 2025, due protagonisti che si erano lasciati malamente beccati di nuovo insieme.

Maria Concetta e Angelo beccati insieme: ritorno inaspettato dopo Temptation Island?

Sembrava che tra Maria Concetta e Angelo fosse tutto finito. La coppia aveva deciso di separarsi, con lei determinata a voltare pagina e lui costretto ad accettare la rottura alla fine di Temptation Island (qui per scoprire il bizzarro motivo del perchè non abbiamo avuto una seconda edizione quest’anno).

Ma ora tra i due qualcosa potrebbe essere cambiato. Una recente segnalazione li ha visti entrambi presenti nello stesso locale, a Marina di Ragusa, e gli utenti si sono subito chiesti: c’è forse un ritorno di fiamma in corso?

MARIA CONCETTA E ANGELO LASCIANO #TemptationIsland SEPARATI (molti di voi diranno ma chi sono? ) pic.twitter.com/nL1lCJUx3Q — REALITY EDITION (@reality_edition) July 30, 2025

Una serata inaspettata: “Erano distaccati”, cos’è successo

A far scattare il gossip è stato un racconto arrivato alla newsletter di Lorenzo Pugnaloni, molto seguito per le anticipazioni sul mondo dei reality. Secondo la segnalazione, i due ex sarebbero stati avvistati nel locale 20 Passi, in compagnia di amici comuni.

Ecco quanto riferito: «Ciao, ho incontrato ieri Maria Concetta e Angelo di Temptation Island al locale 20 Passi a Marina di Ragusa. Erano distaccati ma con amici in comune, non hanno mai ballato insieme. Verso l’1 lui è andato via!».

Una semplice coincidenza o un primo segnale di riavvicinamento? La descrizione del comportamento tenuto dai due nel locale — nessun contatto diretto, atteggiamento distaccato — sembra escludere un clima romantico. Tuttavia, la loro presenza nello stesso luogo ha inevitabilmente acceso le ipotesi.

Temptation Island: è davvero tutto finito tra i due?

Durante l’ultima edizione di Temptation Island, Maria Concetta aveva mostrato grande fermezza nel chiudere la relazione. Il falò di confronto con Angelo aveva segnato il punto finale del loro percorso insieme, e lei aveva dichiarato chiaramente di voler stare da sola, senza alcun ripensamento. Dopo la messa in onda, la sua posizione è rimasta la stessa: niente ritorni, solo voglia di ricominciare da sé.

Eppure, le dinamiche post-programma a volte cambiano. Non è raro che ex partecipanti, lontani dalle telecamere, si ritrovino a riflettere, a parlarsi, o anche solo a condividere momenti nello stesso contesto sociale.