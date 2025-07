Temptation Island, scene censurate: “Troppo esplicite”, retroscena

Temptation Island, scene censurate: “Troppo esplicite”, retroscena

Raffaella Mennoia, autrice e ideatrice di Temptation Island Italia, ha recentemente rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha spiegato il vero spirito del programma. Nonostante il reality sia spesso associato a tradimenti e corna, la Mennoia ha voluto chiarire che l’obiettivo principale dello show è tutt’altro: testare la solidità e la verità delle relazioni, non alimentare il gossip.

In merito alla scelta della produzione di non mostrare scene troppo esplicite o “scabrose”, l’autrice ha sottolineato: “Perché non mostriamo le situazioni più esplicite? Il tradimento è, alla fine, una fragilità emozionale. Non c’è bisogno di forzare la mano sulla rottura di un legame. Non cerchiamo una spettacolarizzazione voyeuristica. Ci sono alcune situazioni che preferiamo non far vedere; chi vuole capire, capisce. Non è necessario indugiare su certi gesti o dettagli: non serve a nulla.”

Questo concetto era stato già espresso da Raffaella Mennoia lo scorso anno, in un’intervista a La Repubblica, dove aveva parlato delle differenze tra la versione italiana e quelle estere del programma. “Cosa rende unica la versione italiana? La rendiamo interessante grazie al montaggio. Noi non mostriamo scene di baci appassionati o porte che sbattono. In altre edizioni si è più spinti. Per noi funziona meglio l’immaginazione, e va bene così.”

Mennoia e Sakara: “Parteciperei a Temptation Island con Alessio”

Durante l’intervista, Mennoia ha anche parlato del suo compagno, Alessio Sakara, campione di arti marziali, e se accetterebbe di partecipare insieme a lui al programma. La sua risposta è stata chiara: “Lo farei senza problemi, anche perché ci sono un po’ di cose che vorrei capire. Però la verità è che non so se lui sarebbe disposto a partecipare.”

