Temptation Island ritorna in tv: il primo video promo ufficiale

Temptation Island torna con una puntata speciale: in arrivo il primo appuntamento post-programma (VIDEO)

Il viaggio nei sentimenti non è ancora finito! Mediaset ha appena rilasciato il primo promo ufficiale dello speciale di Temptation Island, pronto a tornare in prima serata su Canale 5 con una puntata evento che promette colpi di scena e aggiornamenti inaspettati sulle coppie protagoniste dell’ultima edizione. Ecco il video:

TEMPTATION ISLAND E POI E POI

CONFIRMED pic.twitter.com/Utm1vAbLtp — trashbiccis (@trashbiccis) August 29, 2025

Il ritorno di Temptation Island: cosa sappiamo dello speciale

Le voci circolavano da settimane, ma ora è tutto confermato: Temptation Island tornerà con uno speciale, pensato per mostrare cosa è successo realmente tra le coppie dopo il falò di confronto e persino dopo l’episodio del “mese dopo”. A darne notizia ufficiale è stata Mediaset, che ha trasmesso il promo direttamente su Canale 5.

Il breve video anticipa: “Temptation Island vi aspetta con novità imperdibili, colpi di scena e rivelazioni sconvolgenti.”

Le immagini mostrano alcuni momenti salienti dell’ultima edizione, accompagnati da frasi cariche di tensione ed emozione, creando così grande attesa tra i telespettatori.

Quando andrà in onda lo speciale?

Al momento, il promo si limita a un generico prossimamente, ma diverse fonti attendibili, tra cui LorenzoPugnaloni.it e Davide Maggio, hanno rivelato che le registrazioni si svolgeranno tra il 7 e il 9 settembre, con una messa in onda prevista tra il 15 e il 17 settembre.

Lo speciale avrà la forma di un talk show e, secondo quanto riportato da BlogTVItaliana.it, dovrebbe ispirarsi al format spagnolo “El Debate de las Tentaciones”, che prevede il confronto in studio tra le coppie, i tentatori e le tentatrici per commentare ciò che è successo durante e dopo il programma.

Insomma, il viaggio nei sentimenti non è ancora finito… siete pronti a scoprire chi è rimasto insieme e chi ha deciso di dirsi addio per sempre?