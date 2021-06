Temptation Island sta per ripartire ed a raccontare le prime anticipazioni sulle sei coppie alle prese con i problemi dopo un anno di pandemia è stata Raffaella Mennoia, in una intervista a Fanpage.it. La giovane autrice del programma di Canale 5 non ha nascosto le difficoltà per le coppie (nessuna vip) incontrate nell’ultimo complicato periodo ed ha svelato tutte le novità.

Temptation Island, le anticipazioni di Raffaella Mennoia

Le coppie protagoniste di Temptation Island 2021 saranno sei, dunque, esattamente le stesse presentate nei video ufficiali pubblicati sui canali social del programma. In merito la Mennoia ha commentato:

Non ci saranno coppie vip: rispetto all’edizione dello scorso giugno, quest’anno abbiamo preferito optare per la formula “nip” totale. Io la preferisco, ti dirò la verità. C’è qualcosa nelle coppie non famose che rende le loro storie più interessanti.

Alla conduzione dell’edizione in partenza dal prossimo 30 giugno ritroveremo Filippo Bisciglia ma Raffaella non ha del tutto escluso l’assenza di una seconda edizione condotta da Alessia Marcuzzi, al punto da dichiarare:

Filippo Bisciglia è sicuramente un volto storico del programma. Non so se poi non ci sarà l’edizione condotta da Alessia Marcuzzi, in realtà non me l’hanno ancora comunicato in maniera ufficiale. Nel caso in cui dovesse esserci una nuova edizione sicuramente sarà lei a farlo, ha sempre lavorato con piacere con il nostro gruppo di lavoro.

In merito a quello che vedremo nei prossimi giorni, l’autrice ha svelato che quest’anno le esterne saranno ancora più limitate per garantire la sicurezza. Ma come la pandemia ha inciso invece sulle dinamiche di coppia?