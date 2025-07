Temptation Island, quella di Antonio e Valentina non è stata la prima proposta di matrimonio nel programma (VIDEO)

Quella di Antonio e Valentina di ieri sera a Temptation Island non è stata la prima proposta di matrimonio nel programma: andiamo a ricordare il passato.

Proposta di Matrimonio a Temptation Island: Antonio e Valentina la sorpresa dell’estate

Durante la sesta puntata di Temptation Island 2025, è andato in scena un colpo di scena emozionante: Antonio Panico ha sorpreso la fidanzata Valentina Riccio con una proposta di matrimonio in pieno stile reality show.

Lo scherzo che prelude alla proposta

Il loro percorso all’insegna di tensioni, gelosie e incomprensioni ha portato Antonio a mettere alla prova i sentimenti di Valentina, simulando un avvicinamento a una tentatrice, Marta. Il piano ha colpito profondamente Valentina, che ha chiesto immediatamente il falò di confronto.

Durante l’incontro, Antonio ha chiesto di allontanarsi fingendo di dover andare in bagno. Nel frattempo, Valentina ha visto un video in cui lui confessa: “Con Valentina ho scoperto il vero amore, mi fa stare bene”.

La proposta in formato sceneggiata napoletana

Alla fine, tra fuochi d’artificio e una scritta sullo schermo in dialetto napoletano “M’ vuò spusà?”, Antonio è riapparso elegantissimo in spiaggia con un anello. In ginocchio, ha proclamato: “Io avevo perso le speranze per l’amore vero, ma ora con te l’ho riscoperto. Mi vuoi sposare?”.

Valentina, tremante e commossa, ha risposto sì. “Mi sento male… mi sei mancato”, ha detto abbracciandolo tra le lacrime.

Non è la prima proposta nella storia del programma

Molti spettatori hanno creduto che quella di Antonio e Valentina fosse la prima proposta ufficiale nella storia di Temptation Island. Invece, già nell’edizione del 2014, Cristian Gallella aveva fatto la proposta a Tara Gabrieletto durante il falò finale.

Cristian aveva letto una lettera in cui sembrava porre fine alla relazione con Tara, dicendo “non voglio più essere il tuo fidanzato”, salvo poi presentarsi di persona sul bagnasciuga per chiedergli: “Voglio essere tuo marito, mi vuoi sposare?”. Lei è scoppiata in lacrime di gioia e ha risposto “sì”

Ecco il video:

I veri acculturati sanno che una proposta c’è già stata cristian e tara sarete per sempre famosi https://t.co/RDwYyS5rhX pic.twitter.com/2whNEheUf0 — Wasabi (@3dots1dash2) July 29, 2025