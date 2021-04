Temptation Island, ecco quando inizia e chi lo conduce: edizione “vip” in bilico

Tra le nuove proposte TV a breve ci sarà spazio per la nuova edizione di Temptation Island in onda su Canale 5. Il buon Giuseppe Candela via Dagospia ci ha rivelato quando inizierà il docu-reality dedicato ai sentimenti.

Temptation Island, ecco quando inizia e chi lo conduce

Che estate sarebbe senza le corna pop-trash di Temptation Island? Il reality prodotto da Fascino tornerà in onda su Canale 5 da fine giugno e lo farà con l’edizione condotta da Filippo Bisciglia. Le coppie non saranno già note al grande pubblico e non ci sarà nemmeno un mix con gli sconosciuti, l’edizione vedrà sei coppie “nip” alle prese con il loro viaggio nei sentimenti.

News anche sulla versione vip di Temptation Island:

In bilico l’edizione vip prevista a settembre con la conduzione di Alessia Marcuzzi.

Proprio in questi giorni, Filippo Bisciglia è stato ospite di Tommaso Zorzi nel suo programma web ed ha svelato degli aneddoti su Antonella Elia e Pietro Delle Piane:

Voi avete visto solamente una pizzetta data da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, ma sappiate che il sottoscritto si è alzato per non farlo corcare di botte. Ad un certo punto mi sono alzato perché sennò Antonella Elia lo avrebbe ucciso. Non era una cosa molto carina da raccontare. Però due pizzettoni li abbiamo lasciati nel montaggio, quindi qualcosa l’avete vista.

Antonella è la solita Queen.