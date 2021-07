La seconda puntata di Temptation Island ha lasciato i telespettatori sotto choc. Tommaso ha tradito Valentina con la single Giulia e Natascia ha fatto delle importanti rivelazioni che hanno messo in crisi Alessio.

Natascia Zagato parlando con il single Samuele ha confidato di avere alcuni problemi con il fidanzato. Secondo il suo racconto, il fidanzato si sfogerebbe con lei di fronte alle sue insoddisfazioni personali:

Una volta quando era arrabbiato mi ha detto che tutti gli uomini che avrò dopo di lui, mi metteranno le corna perché non so soddisfarlo. Quando si arrabbia con me è cattivo. Tira fuori tutta la cattiveria repressa. Non riesco ad aiutarlo perché è una cosa sua, ma la sfoga con me. Mi dice: ‘Sai quante me ne trovo io? Ho la fila dietro’. Non si rende conto che in realtà non dà niente. Si aspetta tutte le attenzioni per lui. Non è una persona risolta. Non è andato a scuola, non ha finito gli studi. Non si è realizzato.